Ученые спрогнозировали 145 тыс. жертв коронавируса в США к августу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от COVID-19 в США к августу текущего года может достичь 145,7 тыс. человек, с таким прогнозом выступил Вашингтонский университет.

Это на 5 тыс. превышает его предыдущий прогноз.

В настоящее время число жертв коронавируса в Соединенных Штатах, по данным американского университета Джонса Хопкинса, составляет 111 007 человек, инфицированных с начала пандемии - 1 961 185.

Всего в мире по состоянию на 08:00 по московскому времени вторника от COVID-19 умерли 406 540 человек, заразились 7 119 454 человека, сообщил университет Хопкинса.