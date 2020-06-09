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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29Заразились
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Ученые спрогнозировали 145 тыс. жертв коронавируса в США к августу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от COVID-19 в США к августу текущего года может достичь 145,7 тыс. человек, с таким прогнозом выступил Вашингтонский университет.

Это на 5 тыс. превышает его предыдущий прогноз.

В настоящее время число жертв коронавируса в Соединенных Штатах, по данным американского университета Джонса Хопкинса, составляет 111 007 человек, инфицированных с начала пандемии - 1 961 185.

Всего в мире по состоянию на 08:00 по московскому времени вторника от COVID-19 умерли 406 540 человек, заразились 7 119 454 человека, сообщил университет Хопкинса.

Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
США Вашингтонский университет Коронавирус Университет Джонса Хопкинса

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