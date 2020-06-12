В Белом доме не считают, что на США надвигается вторая волна COVID-19

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в некоторых штатах в последние дни не означает, что США грозит вторая волна эпидемии, заявил экономический советник президента США Ларри Кадлоу в программе Fox & Friends.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с экспертами Белого дома по здравоохранению, которые считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть всю страну.

Экономический советник Белого дома Кевин Хэссетт, со своей стороны, пояснил, что в некоторых районах ситуация действительно ухудшается, однако в целом по стране коронавирус явно сдает позиции.

За две недели заметное ускорение распространения коронавирусной инфекции зафиксировали в штатах Аризона, Арканзас, Орегон и Юта. В последние дни о проблемах в борьбе с вирусом сообщили и в Неваде, Флориде, Северной и Южной Каролине.

Всего в США выявлено более 2,1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, около 116 тысяч пациентов скончались. По этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.