Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Иран построил у своего южного побережья модель авианосца США типа "Нимиц"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Иран, предположительно, в рамках подготовки к учениям сконструировал возле порта Бендер-Аббас в море макет корабля, напоминающий уменьшенную копию американского авианосца, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, оказавшихся в распоряжении AP, внешне корабль напоминает американский атомный авианосец типа "Нимиц", которые регулярно заходят в Персидский залив через Ормузский пролив. Реальный авианосец типа "Нимиц" составляет 300 м в длину и 75 м в ширину, а его иранская копия - 200 м в длину и 50 в ширину.

На палубе модели корабля можно заметить 16 моделей самолетов.

Агентство отмечает, что "авианосец" располагается недалеко от того места, где в минувшем мае иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) представил для публики 100 новых скоростных кораблей.

В Пятом флоте ВМС США, базирующемся в Бахрейне, комментировать данную информацию для AP не стали.

Агентство также напоминает, что в феврале 2015 года иранцы уже проводили маневры с использованием модели авианосца. Тогда скоростные катера Ирана атаковали цель при помощи пушек и ракет, а макет корабля был уничтожен ракетами класса "земля-море".

Американские военные в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ВМС КСИР в ответ на это подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп затем объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

Однако в ВМС Ирана заявляли, что собираются действовать, как и прежде, в акваториях Персидского и Оманского заливов, несмотря на предупреждение базирующегося в Бахрейне Центрального командования ВМС США не приближаться к американским кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м.

Иран США

Новости

Власти Лондона проверят памятники и названия улиц на связь с историей рабства

Власти Лондона проверят памятники и названия улиц на связь с историей рабства

Самодельная бомба взорвалась на пути патруля военной полиции РФ в Сирии

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты
Пожар в соборе Парижской Богоматери

В фонде Нотр-Дама усомнились в возможности восстановить собор к 2024 году

В фонде Нотр-Дама усомнились в возможности восстановить собор к 2024 году
Пандемия коронавируса

Эксперты предположили, что COVID-19 начал распространяться в Китае уже в прошлом августе

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Глава Гонконга заявила о невозможности жить в состоянии хаоса

Во вторник возобновились регулярные авиарейсы между Пекином и Уханем

Во вторник возобновились регулярные авиарейсы между Пекином и Уханем

Демократы просят администрацию Трампа ответить на вопросы о возможном возобновлении ядерных испытаний

Демократы просят администрацию Трампа ответить на вопросы о возможном возобновлении ядерных испытаний
Волна беспорядков в США

Суд назначил залог полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');