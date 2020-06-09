Иран построил у своего южного побережья модель авианосца США типа "Нимиц"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Иран, предположительно, в рамках подготовки к учениям сконструировал возле порта Бендер-Аббас в море макет корабля, напоминающий уменьшенную копию американского авианосца, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, оказавшихся в распоряжении AP, внешне корабль напоминает американский атомный авианосец типа "Нимиц", которые регулярно заходят в Персидский залив через Ормузский пролив. Реальный авианосец типа "Нимиц" составляет 300 м в длину и 75 м в ширину, а его иранская копия - 200 м в длину и 50 в ширину.

На палубе модели корабля можно заметить 16 моделей самолетов.

Агентство отмечает, что "авианосец" располагается недалеко от того места, где в минувшем мае иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) представил для публики 100 новых скоростных кораблей.

В Пятом флоте ВМС США, базирующемся в Бахрейне, комментировать данную информацию для AP не стали.

Агентство также напоминает, что в феврале 2015 года иранцы уже проводили маневры с использованием модели авианосца. Тогда скоростные катера Ирана атаковали цель при помощи пушек и ракет, а макет корабля был уничтожен ракетами класса "земля-море".

Американские военные в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ВМС КСИР в ответ на это подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп затем объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

Однако в ВМС Ирана заявляли, что собираются действовать, как и прежде, в акваториях Персидского и Оманского заливов, несмотря на предупреждение базирующегося в Бахрейне Центрального командования ВМС США не приближаться к американским кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м.