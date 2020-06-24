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США представят проект резолюции СБ ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти США будут добиваться в СБ ООН продления эмбарго на поставки оружия Ирану, так как не хотят, чтобы эта страна завладела современным оружием, котором потом сможет передавать террористам, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы представим проект резолюции, который позволит продлить оружейное эмбарго", - сказал он в среду на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам госсекретаря, если этого не сделать, "Иран получит возможность покупать современное вооружение и затем продавать оружие террористам и государствам-изгоям". "Это недопустимо", - подытожил он.

Как заявил Помпео, США готовы работать с партнерами по СБ ООН над тем, чтобы этот проект был одобрен. Если же этого не произойдет, то, как отметил госсекретарь, Штаты имеют возможность действовать самостоятельно и восстанавливать санкции против Ирана.

Эмбарго ООН на поставки оружия в Иран истекает в октябре 2020 года.

Иран СБ ООН США Майк Помпео

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