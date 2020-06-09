Обвинение отвергло версию о причастности украинских военных к гибели рейса MH-17

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В нидерландской прокуратуре выразили мнение, что пассажирский "Боинг" не мог быть сбит украинскими военными в небе над Донбассом в 2014 году при помощи ЗРК "Бук", так как тщательно изучили эту версию и не нашли подтверждений.

"Нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы", - сказал на заседании суда в Гааге один из представителей стороны обвинения.

Он пояснил, что сначала следователи определили "широкую зону", из которой по самолету могла быть пущена ракета. "Этот район не был под контролем армии Украины", - сказал сотрудник прокуратуры. Затем, по его словам, предполагаемый район пуска удалось сузить. "Эта небольшая территория была полностью неподконтрольна вооруженным силам Украины", - сказал он, пояснив, что речь идет о районе близ поселка Первомайский.

Оценивая взаимодействия международных следователей с российской стороны, сотрудник прокуратуры заявил, что немалое количество озвученной ею информации оказалась, по мнению международных следователей, неверной. Из этого он сделал вывод, что "российская сторона действовала недобросовестно".

Также в прокуратуре указали, что следователи проверили и сочли неубедительными и иные версии крушения самолета - такие как взрыв на борту или удар, нанесенный боевым самолетом.

В понедельник в окружном суде Гааги возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины самолета MH-17. Они транслируются на сайте суда.

Слушания были прерваны в марте из-за вспышки коронавируса в мире. Тогда в Нидерландах объявили, что будут слушать в судах только срочные дела, а рассмотрение дела о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines на Украине отложили до лета.

Разбирательство ведется в отношении четырех граждан России и Украины, которые, как утверждают прокуроры, были причастны к трагедии.

На данном этапе слушания носят скорее технический характер - стороны сообщают о собранной информации и о том, какие дополнительные данные им могли бы пригодиться.

Гибель рейса MH-17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.