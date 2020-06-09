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Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты
На месте крушения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Данные с радаров действительно не зафиксировали приближения ракеты к пассажирскому самолету рейса MH-17, однако это не означает, что неверна версия следствия о том, что лайнер был сбит ЗРК "Бук", заявил представитель нидерландской прокуратуры в окружном суде Гааги.

"Эксперты считают, что отсутствие таких данных совершенно не означает, что не было никакой ракеты", - сказал он. По его словам, следствие пришло к таким выводам после консультаций с европейскими специалистами. Эксперты говорят, что радары нередко просто не справляются с отслеживанием ракет. К примеру, им бывает проще обнаружить боевой самолет, чем ракету, добавил представитель прокуратуры.

Процесс по делу о крушении пассажирского самолета Malaysia Airlines летом 2014 года под Донецком возобновился 8 июня. Он прерывался в марте из-за пандемии коронавируса, когда власти Нидерландов решили слушать в суде только срочные дела.

Пока слушания носят скорее технический характер - стороны сообщают о собранной информации и о том, какие дополнительные данные им могли бы пригодиться.

В понедельник руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар отказалась комментировать информацию о том, что расследователи Bellingcat идентифицировали генерал-полковника ФСБ Андрея Бурлаку как заинтересованное лицо. Однако она заверила, что расследование продолжится, пока не будут установлены те, кто ответственен за эту трагедию.

По делу проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Гиркин в мае заявил, что вину не признает, но как участник боевых действий в Донбассе несет "часть моральной ответственности" за случившееся.

Boeing-777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над Донбассом. Погибли 298 человек.

Годовщина крушения "Боинга 777" под Донецком

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Схипхол Окружной суд Гааги MH17 Malaysia Airlines Нидерланды Донецк Игорь Гиркин

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