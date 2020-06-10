Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

При этом в непосредственной причастности к запуску ракеты они не обвиняются

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Фигуранты дела о крушении малайзийского самолета под Донецком обвиняются в том, что играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК "Бук", из которого 17 июня 2014 года был сбит лайнер, заявил прокурор Тэйс Бергер в окружном суде Гааги.

По его словам, Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский "были на вершине вооруженной группировки ДНР", а Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко были их непосредственными подчиненными.

"Согласно обвинениям, они совместно запросили систему "Бук", получили ее у Российской Федерации и использовали для вооруженной борьбы с целью сбить самолет. Они использовали "Бук" как инструмент для достижения своей общей цели в вооруженной борьбе", - констатировал он.

Прослушанные телефонные разговоры показывают, насколько фигурантам был нужен "Бук", добавил прокурор.

"Они направили "Бук" на место стрельбы, после катастрофы они обсуждали, сделал ли "их" "Бук" свою работу, потом они с энтузиазмом обсуждали, что сбили самолет, после чего организовали вывоз "Бука" в Российскую Федерацию", - продолжил Бергер.

Обвинение не считает, что фигуранты "сами нажали кнопку, указали на цель или приказали команде системы "Бук" стрелять".

"Они не преследуются в судебном порядке как фактические исполнители процесса. Таким образом, не требуется никаких доказательств о точном ходе событий, чтобы судить этих четырех подозреваемых", - уверено обвинение.

По словам Бергера, то, что ракета могла поразить MH-17 по ошибке и, возможно, предназначалась для военного самолета, ничего не меняет. "Преднамеренная ошибка не имеет никакого значения для доказательств того, что это преступление было совершены. Таким образом, не требуется никаких доказательств того, что подозреваемые намеревались сбить гражданский самолет", - добавил прокурор.

Ранее представитель прокуратуры заявил, что если бы четверо обвиняемых действовали в Донбассе от имени какого-либо государства, и государство бы это подтвердило, они получили бы иммунитет от судебного преследования.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН-17, был сбит в небе над Донбассом. Погибли 298 человек. Крушение расследовала совместная следственная группа под руководством Нидерландов. Суд по этому делу проходит на выездном заседании окружного суда Гааги в судебном комплексе Схипхол.