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Эйфелева башня 25 июня откроется для посетителей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - возобновит работу с 25 июня, сообщила во вторник газета Le Parisien со ссылкой на управляющую башней компанию La Sete.

По данным компании, посетителям и сотрудникам достопримечательности необходимо соблюдать строгие меры. Так, посетители будут обязаны носить маски, на количество людей будет установлено ограничение. Помещения башни будут ежедневно убирать и дезинфицировать.

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La Sete отмечает, что сначала будет разрешено подниматься только по ступенькам и не выше второго этажа. Чтобы избежать пересечения путей большого количества посетителей, перемещаться по достопримечательности нужно будет по специально разработанному маршруту.

По данным газеты, посетителям рекомендуют покупать билеты онлайн.

Сообщается, что в скором времени заработают лифты, но на третий этаж - вершину башни - подниматься будет нельзя, поскольку лифты между вторым и третьим этажами небольшие. В компании отметили, что третий этаж может открыться в течение лета.

Эйфелева башня закрылась для посещений в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Франция Париж

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