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Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов; по его мнению, украинские власти фактически вышли из Минского процесса.

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал он.

По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.

Киев саботирует процесс обмена пленными в Донбассе - Грызлов

Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными в Донбассе. "Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее", - сказал он.

Полпред РФ также расценил как провокацию одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска в Донбассе в условиях жары и эпидемии коронавируса.

"Представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения, без согласования с Донбассом - это провокация", - заявил Грызлов.

При этом, по его словам, "решение о прекращении огня Киевом не принято". "По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты - это лишь имитация работы, а не выполнение решений. Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности, на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом", - сказал он.

Борис Грызлов Украина Донбасс ДНР ЛНР Минские соглашения

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