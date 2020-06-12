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Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке
Выдача российских паспортов жителям ЛНР в Ростовской области
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Более 110 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российские паспорта по упрощенной схеме, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Об этом он написал на своей странице в твиттере в пятницу.

Как сообщалось, 24 апреля прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В начале этого года в МВД России сообщали, что российское гражданство в 2019 году получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Украина Донбасс Луганск ЛНР

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