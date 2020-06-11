Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Зеленский заявил, что не верит Порошенко и что с ним нельзя договариваться

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его предшественник Петр Порошенко встречался с ним и предлагал какую-то помощь, но Зеленский ему не верит.

"Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что всё, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю", - сказал глава государства в интервью "Украинской правде", записанном 3 июня и опубликованном в четверг.

Зеленский отметил, что во время президентской избирательной кампании 2019 года по инициативе Порошенко в адрес будущего президента и его семьи звучало много неправдивой "грязной" информации. "Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент", - указал он.

В миреПетра Порошенко перевели из свидетелей в подозреваемыеПетра Порошенко перевели из свидетелей в подозреваемыеЧитать подробнее

Зеленский рассказал, что Порошенко много раз хотел с ним встретиться: "Говорил, мы можем найти взаимопонимание, там какую-то помощь на международной арене. А он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... Настороженно? Очень. Как врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и все".

Зеленский отметил, что, в конце концов, он согласился встретиться с Порошенко, и они "о многом" говорили. "Я был, честно говоря, даже более дипломатичным, чем сейчас, когда говорю о нем. Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные - никто", - сказал действующий глава государства.

По его словам, Порошенко заявил, что действительно хочет помогать стране, "готов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь", но ни о каких "союзах" речь не шла. "Он понимает, что мы разные люди, поэтому какой союз? Мы совсем разные. И он говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны", - отметил Зеленский.

Но, по его мнению, с Порошенко нельзя договариваться. "Это говорят как его бывшие друзья, так и его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла", - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос "как к гражданину", хочет ли он, чтобы Порошенко "сидел", Зеленский сказал: "Это вопросы, на которые могут ответить только правоохранительные органы. Ну, как я должен решать - я что ему, суд? Ну, давай серьезно. Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". Вот и всё. А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд".

Порошенко занимал должность президента Украины с июня 2014 по май 2019 года. На президентских выборах 2019 года он проиграл Зеленскому.

Украина Владимир Зеленский Петр Порошенко

Новости по теме

Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 416 тысяч человек

В США число инфицированных COVID-19 превысило 2 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 11 июня

Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Трамп изучает вопрос реформы полиции после гибели Флойда от рук полиции

Что произошло за день: среда, 10 июня

В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже

В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже

Врачи поручили итальянке фаршировать оливки во время операции на ее головном мозге

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

Лукашенко назвал бизнесменов "буржуями" и поручил их "прошерстить"

Лукашенко назвал бизнесменов "буржуями" и поручил их "прошерстить"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');