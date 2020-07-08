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На Украине закрыли одно из 24 "дел Порошенко"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Илья Новиков сообщил о закрытии одного из дел пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, касающегося ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузня").

"Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого", - написал Новиков на своей странице в фейсбуке в среду, прикрепив к сообщению снимок постановления, датированного 8 июля.

"На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - написал Новиков.

Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у тогдашнего президента Петра Порошенко АО "Завод "Кузня на Рыбальском" - одно из известных на рынке предприятий судостроительной промышленности Украины.

До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов ранее утверждал, что "Кузня на

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Рыбальском" – это ключевой объект, через который Порошенко отмывал свои преступные доходы, будучи одновременно и президентом, и одновременно контролируя правительство, Минфин, парламентскую коалицию, когда в закон о бюджете вносились изменения для того, чтобы финансировать собственный завод, а потом покупал на этом заводе собственную продукцию втридорога и в острую фазу войны поставлял ее в армию".

По иску Портнова, в начале апреля этого года Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском" (Киев), проводить перерегистрации в Государственном реестре, у нотариусов имущественных прав и другие действия в отношении принадлежащего заводу имущества.

23 апреля стало известно, что Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) осуществляет проверку сведений о возможном конфликте интересов у народного депутата Украины, лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко при продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском.

Петр Порошенко Украина

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