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Россию попросили помочь в борьбе с коронавирусом 29 стран Африки

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россия получила просьбы от 29 стран Африки помочь им справиться с коронавирусом, еще одна такая просьба поступила от Африканского союза, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Пандемия коронавируса

По ее словам, уже Демократической Республике Конго направлено более 28 000 единиц лабораторных расходных материалов и более 8 000 средств индивидуальной защиты, Джибути выделены медицинские модули многоцелевого применения, палатки и комплектующие для создания двух медицинских комплексов, ЮАР получила наборы тест-систем, Гвинея - тест-системы для проведения исследований.

Сейчас обсуждаются схемы доставки медицинского оборудования и материалов в Гвинею "по линии компании "Русала" и Роспотребнадзора", добавила Захарова.

Продовольственные грузы были отправлены Союзу Коморских Островов и Мадагаскару.

Ранее региональный директор ВОЗ по странам Африки Матшидисо Ребекка Моэти заявила, что коронавирус стал быстрее распространяться среди африканских стран, инфекция вышла за границы крупных городов. Она также указала на нехватку тестов для диагностики коронавируса и других медицинских средств.

75% выявленных случаев в Африке приходятся на 10 стран, четверть случаев - на ЮАР, отметила представитель ВОЗ.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Африка МИД коронавирус ВОЗ Мария Захарова Демократическая республика Конго Джибути ЮАР Гвинея

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