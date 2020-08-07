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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
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Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 1 млн

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Африки превысило порог в 1 млн, что составляет 5% от общего числа заражений по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Пандемия коронавируса

Согласно их информации, на африканском континенте зафиксированы 1 007 366 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 22 066 смертей и 690 436 случаев выздоровления. Однако, как отмечается, реальная цифра может быть гораздо выше, поскольку в ряде африканских стран есть проблемы с тестированием.

Самая тяжелая ситуация складывается в ЮАР, где по состоянию на 7 августа подтверждено более 538 тыс. случаев заражения COVID-19 и 9 604 летальных исходов. Эксперты, однако, отмечают, что такой показатель может быть связан с тем, что в ЮАР достаточно масштабно развернута система тестирования по сравнению с остальными странами региона.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ ) сообщила со ссылкой на результаты опроса, проведенного в 41 африканском государстве из 47, что за время пандемии коронавирусом в Африке заразились по меньшей мере 35 тыс. медицинских работников.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.
Африка ЮАР ВОЗ Коронавирус

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