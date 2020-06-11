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Нефть приближается к максимальному падению котировок с конца апреля

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают заметно дешеветь на новых опасениях о появлении избытка предложения при слабом спросе. Падение цен по итогам дня может стать максимальным с 27 апреля, свидетельствуют данные FactSet.

Экономический кризис

К 17:39 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,6 (6,23%) до $39,13 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,78 (7,02%) - до $36,82 за баррель.

"В последние недели нефтяные цены росли на фоне сокращения предложения, которое в целом позволило взять под контроль мировые запасы, но цены снова находятся под давлением из-за усиления обеспокоенности темпами восстановления спроса", - заявили MarketWatch аналитики Rystad.

Эксперты полагают, что недавний подъем нефтяных цен не был связан с основными рыночными факторами - уровнем спроса и предложения, пишет The Wall Street Journal. Нефть дорожала вместе с другими рисковыми активами, поскольку трейдеры делали ставку на выход экономики США из локдауна.

"Краткосрочный оптимизм на нефтяном рынке преувеличен", - считает аналитик Commerzbank AG Йоген Вейнберг.

Нефтяные цены не должны быть на текущем уровне, учитывая уровень запасов и низкий спрос, полагают аналитики Goldman Sachs Group. По их мнению, цены на нефть повышались вслед за ростом фондовых рынков, который был вызван ожиданиями, а не фундаментальными факторами.

10 июня Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в стране на прошлой неделе выросло на 4,6%, однако было на 20% ниже, чем годом ранее. Спрос на авиационное топливо подскочил на 85% по сравнению с предыдущей неделей, но в годовом выражении был меньше на 60%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в стране достигли рекордных 538,1 млн баррелей, что на 11% больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2017 года - 535,5 млн баррелей.

Запасы нефти в США росли, несмотря на снижение добычи по итогам 11-й недели подряд. Добыча нефти в стране сократилась до 11,1 млн б/с с рекордных 13,1 млн в марте.

Федеральная резервная система США предупредила, что пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года. Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

Brent WTI США Минэнерго ФРС Джером Пауэлл коронавирус

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