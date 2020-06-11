Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в четверг во второй половине дня. Так курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая, доллар торгуется недалеко от отметки 73 рубля.

Курс евро в 16:30 МСК составил 78,97 руб./EUR1, поднявшись на 1,035 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Немногим ранее евро достигал 79,0125 руб./EUR1. При этом доллар торговался на отметке 69,49 руб./$1 - плюс 98,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,01 рубля - до 73,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усиленно дешевеет к доллару и евро на последних на этой неделе торгах, так как инвесторы активно закрывают позиции перед длительными праздничными выходными в России. Негативное влияние на игроков оказывает усиление темпов падения котировок нефти, итоги заседания ФРС США, а также возобновление обсуждения темы антироссийских санкций в американском Конгрессе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:30 МСК упала на 6,28% - до $39,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 7,5% - до $36,63 за баррель.