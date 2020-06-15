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Brent подешевела до $37,65 за баррель

Трейдеров обеспокоили новые вспышки коронавируса в США и Китае

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти резко пошли вниз в понедельник на тревогах в связи с ростом заражаемости коронавирусом в США и Китае и возможности второй волны эпидемии.

Экономический кризис

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,44 (3,97%), до $34,82 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,08 (0,2%), до $36,26 за баррель - это минимальный показатель на закрытие торгов для наиболее активно торгуемого контракта с 1 июня, пишет MarketWatch.

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

"Нефтяные трейдеры продолжат следить за новостями о числе заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне роста количества заражений в мире", - сказал главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс.

Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР.

Brent WTI Китай США Фэнтай Пекин Синьфади коронавирус

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