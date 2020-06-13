Rocket Lab запустила на орбиту ракету с разведывательными спутниками США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ракета Electron в субботу стартовала на орбиту с тремя спутниками Национального управления военно-космической разведки США (NRO), а также малыми космическими аппаратами NASA и австралийского университета, сообщила американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск трехступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Don't Stop Me Now, был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в 05:12 UTC (08:12 мск).

Данные о секретных американских спутниках не раскрываются. NRO не предоставило никакой информации о назначении или характеристиках космических аппаратов, их весе и орбите, на которую они выводятся.

Запуск для NRO проведен в рамках программы вывода на орбиту малых спутников коммерческими операторами (Rapid Acquisition of a Small Rocket (RASR)), инициированной ведомством в 2018 году. Ее основная цель - использование американскими военными малых носителей частных компаний для оперативного вывода в космос небольших грузов и развертывания группировок дешевых миниспутников на низких орбитах.

Это уже второй запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с разведывательными спутниками NRO. Первый был осуществлен в январе нынешнего года.

В интересах NASA на орбиту выводится спутник ANDESITE, который предназначен для исследования магнитного поля Земли. Он создан студентами и преподавателями центра космической физики Бостонского университета.

Что касается австралийского аппарата - M2 Pathfinder, то это спутник Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), который запущен для испытания коммуникационной архитектуры и других технологий.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от 4,9 до 6,6 млн долл., что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Миссия Don't Stop Me Now стала двенадцатым запуском ракеты Electron. Изначально он намечался на конец марта текущего года. Однако из-за пандемии коронавируса и введенных правительством Новой Зеландии карантинных мер он был отложен.