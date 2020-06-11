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Из-за погоды Rocket Lab перенесла запуск ракеты с разведывательными спутниками США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Из-за сильного ветра в районе старта отменен планировавшийся в четверг запуск ракеты Electron с тремя спутниками в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), также с малыми космическим аппаратами НАСА и австралийского университета, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Следующее окно для запуска - 24 июня.

Запуск трехступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Don't Stop Me Now, планировалось осуществить со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Данные о секретных спутниках не раскрываются. NRO не предоставило никакой информации о назначении или характеристиках полезной нагрузки, весе и орбите, на которую они будут выведены.

Запуск для NRO проводится в рамках программы вывода на орбиту малых спутников коммерческими операторами (Rapid Acquisition of a Small Rocket (RASR)), инициированной ведомством в 2018 году. Ее основная цель - использование американскими военными малых носителей частных компаний для оперативного вывода в космос небольших грузов и развертывания группировок из дешевых миниспутников на низких орбитах.

В интересах НАСА на орбиту должен быть выведен спутник ANDESITE, который предназначен для исследования магнитного поля Земли. Он создан студентами и преподавателями центра космической физики Бостонского университета.

Что касается австралийского аппарата - M2 Pathfinder, то это спутник Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), который будет запущен для испытания коммуникационной архитектуры и других технологий.

Rocket Lab США НАСА

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