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Rocket Lab вывела на орбиту разведывательные спутники США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ракета Electron в субботу успешно вывела на орбиту три спутника Национального управления военно-космической разведки США (NRO), а также малые космические аппараты НАСА и австралийского университета, сообщила американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск трехступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Don't Stop Me Now, был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в 05:12 UTC (в 8:12 по Москве).

Примерно через час после старта все аппараты вышли на штатную орбиту.

Данные о секретных американских спутниках не раскрываются. NRO не предоставило никакой информации о назначении и характеристиках космических аппаратов, их весе и орбите, на которую они выводятся. Запуск для NRO проведен в рамках программы, суть которой заключается в использовании американскими военными малых носителей частных компаний для вывода в космос небольших грузов и развертывания группировок дешевых мини-спутников на низких орбитах.

Кроме секретных спутников, в интересах НАСА на орбиту выведен спутник ANDESITE, который предназначен для исследования магнитного поля Земли. Он создан студентами и преподавателями центра космической физики Бостонского университета. Аппарат M2 Pathfinder принадлежит Университету Нового Южного Уэльса (UNSW), он запущен для испытания коммуникационной архитектуры и других технологий.

Это уже второй запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с разведывательными спутниками NRO: первый был осуществлен в январе.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза, стоимость пуска - от 4,9 до 6,6 млн долларов, что намного дешевле в сравнении со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Миссия Don't Stop Me Now стала двенадцатым запуском ракеты Electron. Изначально он намечался на конец марта, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Rocket Lab НАСА NASA

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