Больше ста человек получили ранения при взрыве автоцистерны в Китае

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Девять человек погибли и минимум 112 получили ранения при взрыве автоцистерны на шоссе в городском уезде Вэньлин китайской провинции Чжэцзян, сообщает в субботу сайт газеты China Daily.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7 — China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2020

На появившихся в соцсетях записях видны горящие автомобили и разрушенные здания, расположенные у места происшествия. На одном из видео зафиксирован момент, когда крупный обломок после взрыва пролетает над автомобильной дорогой и малоэтажными зданиями.

Four fatalities, at least 50 hurt in an oil tanker explosion in Wenling, East China's Zhejiang Province. https://t.co/CAFxg00mXk — Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020

О причинах взрыва пока не сообщается.