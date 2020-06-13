Что произошло за день: суббота, 13 июня

Иммунитет к коронавирусу у 14% протестированных россиян, социальная помощь без справок и мощный взрыв автоцистерны в Китае

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 706 случаев. Нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%). Умерли за сутки 114 человек (всего летальных исходов 6 829). Выписан еще 5 271 человек (всего вылечившихся 274 641). Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с конца марта ежесуточный прирост новых случаев сократился в 16 раз, но ситуация остается тревожной. По данным Росстата, в апреле умерли 2 712 человек, у которых был или подозревался коронавирус.

- Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% россиян, сдавших анализы на антитела. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, тестирование прошли почти 650 тысяч человек, к скринингу подключились 47 регионов страны. Она также сообщила, что промышленное производство вакцины, разрабатываемой Институтом Гамалеи в сотрудничестве с Минобороны России, может быть запущено в сентябре.

- В Париже и Лондоне прошли многотысячные акции. В столице Франции в ходе протестов против расизма на площади Республики полицейским пришлось применить слезоточивый газ в ответ на полетевшие в них камни и бутылки. В центре Лондона акции устроили противники расизма, а также сторонники правых движений и футбольные фанаты, которые заявили о намерении защитить памятники от вандалов.

- Россияне смогут получить социальную помощь без предоставления справок. Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, госорганы будут получать необходимые данные благодаря межведомственному информационному взаимодействию.

- В Казани удалось ликвидировать пожар на газораспределительной станции. По данным ООО "Газпром сжиженный газ", возгорание в ночь на субботу произошло при перекачке топлива из железнодорожных цистерн в стационарные. В Казани был введен режим ЧС.

- В Китае больше ста человек получили ранения после взрыва автоцистерны. Инцидент произошел на шоссе в провинции Чжэцзян. Погибли минимум 9 человек, взрыв привел к возгоранию оказавшихся поблизости машин и серьезным разрушениям в окрестностях.