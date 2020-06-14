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Протестующие в Атланте подожгли ресторан, у которого полиция застрелила афроамериканца

Протестующие в Атланте подожгли ресторан, у которого полиция застрелила афроамериканца
Горящий ресторан Wendy's в Атланте во время протестов
Фото: Reuters

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Смерть афроамериканца в Атланте в результате конфликта с полицейскими у ресторана Wendy's в пятницу спровоцировала беспорядки.

Как сообщает телеканал Fox 5 Atlanta, протестующие вечером в субботу подожгли сам ресторан и в течение 45 минут блокировали межштатную трассу. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона активистов.

Сообщается, что 27-летний афроамериканец Рейшард Брукс в пятницу заснул в машине, которая стояла у ресторана Wendy's и мешала проезду. Приехавшие на место сотрудники полиции просили Брукса припарковать машину по правилам. Затем Брукс прошел проверку на алкотестере и выяснилось, что он был пьян.

Мужчина оказал сопротивление полицейским при аресте и один из них достал электрошокер. Брукс выхватил его и попытался применить против одного из сотрудников полиции, после чего убежал. Полицейские открыли огонь. Афроамериканец от полученного ранения скончался.

После инцидента один из участвовавших в конфликте полицейских был уволен, второй отстранен от службы. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Ранее волну протестов против расизма и полицейского произвола по всей стране спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании: один из полицейских прижимал мужчину коленом к земле в области шеи и не отпускал его, несмотря на жалобы на нехватку воздуха. Позднее пострадавший умер в больнице.

Протестные акции в США сопровождались грабежами и мародерством.

Лозунг Black Lives Matter также подхватили активисты в других странах, включая Францию и Великобританию. Там также происходят столкновения протестующих с полицией.

Протесты у Белого дома в США

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