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Тысячи протестующих вышли на демонстрации в Лондоне

Тысячи протестующих вышли на демонстрации в Лондоне
На протесте Black Lives Matter в Лондоне
Фото: Reuters

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Тысячи протестующих, включая сторонников правых движений и антифашистов, вышли на демонстрации в британской столице в субботу, сообщает BBC.

Демонстранты собрались у кенотафа на улице Уайтхолл, открытого в годовщину окончания войны в 1918 году, а также у накрытого в целях безопасности памятника Уинстону Черчиллю на парламентской площади. Протестующие поют национальный гимн и скандируют "Англия".

Сторонники правых движений и футбольные фанаты ранее заявили, что приедут в Лондон на выходные, чтобы защитить от вандализма памятники английским историческим деятелям.

"Я сыт по горло тем, что власти две недели подряд позволяли вандализм по отношению к нашим национальным памятникам", - заявил лидер движения Britain First (англ.: "Британия в первую очередь" ) Пол Голдинг.

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По данным Associated Press, некоторые из демонстрантов в субботу бросали в полицейских бутылки и банки. Полиция Лондона опасается того, что сторонники правых движений могут завязать драки и столкновения с антифашистами и протестующими против расизма под предлогом защиты памятников, пишут СМИ.

Ранее в полиции заявили сторонникам обоих движений, что они должны провести акции до 17:00 по местному времени.

Акция протеста против расизма и фашизма под лозунгом Black Lives Matter (BLM) должна пройти от Гайд-парка до Уайтхолла. Полиция призывает участников акции BLM придерживаться этого маршрута и не отклоняться от него.

Согласно плану, между двумя группами протестующих будет установлен полицейский барьер на улице Уайтхолл, он призван не допустить масштабных беспорядков.

Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что члены радикальных движений фактически взяли под контроль проходящие в последние дни в ряде стран акции протеста против расизма. Он считает, что они нацелены на насилие, столкновения, нападение на полицию.

В то же время Джонсон осудил предложения в рамках борьбы против расизма убрать с британских улиц памятники великим историческим личностям. В частности, он призвал избегать нападок на бывшего премьера Уинстона Черчилля и его памятник в центре Лондона.

Протесты против расизма начались в США после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Со временем эти акции стали проводить и в европейских странах, в том числе - в Великобритании. Протесты во многих случаях сопровождались погромами и столкновениями с полицией.

Black Lives Matter против памятников

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Великобритания Лондон

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