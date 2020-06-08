Суд назначил залог полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Судья Джеанис Рединг назначила залог в $1 миллион бывшему офицеру полиции Дереку Човину, причастному к гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщил телеканал CNN.

Суд удовлетворил ходатайство об освобождении под залог и назначил несколько условий для Човина: являться в суд, не работать в органах безопасности или правоохранительных органах, сдать огнестрельное оружие и боеприпасы, а также разрешение на хранение оружие. Човину запретили покидать штат Миннесота и контактировать с семьей погибшего.

Если защита внесет залог в $1,25 миллиона, то его освободят без условий.

Ранее Дерека Човина, причастного к гибели Флойда, уволили и обвинили в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Именно Човин надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы на невозможность дышать. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в Интернет.

Позднее официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством. В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки по всем США.