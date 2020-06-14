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СМИ узнали о планах Турции открыть две военные базы в Ливии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Турция намерена открыть две военные базы в Ливии, сообщает ливийская газета The Lybian Observer.

По ее данным, в рамках военно-технического сотрудничества, в частности, Анкара разместит противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя в западной части страны. Турецкие военные также расположатся на военной базе близ города Мисурата.

Кроме того, отмечает издание, Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии, чтобы предотвращать угрозы стране со стороны моря.

В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция также намерена начать разведку и бурение на нефть, пишет The Lybian Observer.

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Турция оказывает значительную поддержку признанному ООН находящемуся в Триполи правительству национального согласия Фаиза Сарраджа.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

Турция Ливия

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