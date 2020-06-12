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Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".

"Мы особенно обеспокоены продолжающимся притоком в Ливию российской военной техники, оружия и российских наемников из группы Вагнера. Присутствие России привело в настоящее время к значительной турецкой интервенции", - сказал дипломат на брифинге в Вашингтоне.

Он отметил, что США продолжают "призывать к деэскалации, прекращению огня и возвращению к политическим переговорам".

"Сейчас самое время всем ливийским сторонам действовать так, чтобы ни Россия, ни какая-либо другая страна не могли вмешиваться в дела Ливии", - заявил Шенкер.

Россия Ливия Турция США Госдеп

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