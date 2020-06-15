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Турция начала операцию в Ираке против РПК

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Турции начали на севере Ирака новую операцию под названием "Pence-Kartal" против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, ударами турецких истребителей разрушены убежища, в которых прятались повстанцы.

В турецком военном ведомстве подчеркнули, что операция Pence-Kartal проводится в соответствии с правом Турции на самооборону.

Министр обороны Турции Хулуси Акар и члены командования ВС Турции осуществляют руководство операцией из Командного центра ВВС Турции, отметили в агентстве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 по март 2020 года от рук РПК погибли 7 тыс. 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 тыс. 800 мирных жителей. США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

Турция Ирак РПК

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