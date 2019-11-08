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Турция начала военную операцию против террористов с севера Ирака

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о начале крупной антитеррористической операции на востоке страны, сообщает в пятницу турецкое агентство "Анадолу".

Целью операции является нейтрализация террористов, действующих на севере Ирака на границе с Турцией. В ней задействованы 2625 военнослужащих и 179 групп спецназа.

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По данным министерства внутренних дел Турции, за последние четыре месяца в северном Ираке нейтрализованы более 400 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции, ЕС и США.

"Анадолу" отмечает, что турецкие власти часто используют слово "нейтрализация", подразумевая, что террористы взяты в плен или уничтожены.

Службы безопасности Турции регулярно проводят антитеррористические операции на востоке и юго-востоке страны.

Как отмечает агентство, отряды РПК на протяжении более 30 лет вели борьбу против Турции, жертвами стали не менее 40 тыс. человек.

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