Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

США отказали беглому молдавскому олигарху Плахотнюку в политическом убежище

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральный суд США отклонил просьбу беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка о предоставлении ему политического убежища, сообщают в понедельник молдавские СМИ.

По их данным, заседание суда состоялось в пятницу, 12 июня, в Нью-Йорке. Плахотнюк оспорил решение государственного секретаря Майка Помпео о включении его в санкционный список США, а также просил предоставить ему политическое убежище, так как его "подвергают преследованию на родине". Суд отклонил иск олигарха. Теперь он может быть экстрадирован в Молдавию по запросу Кишинева.

В пятницу Генпрокуратура Молдавии сообщила, что начала готовить документы, чтобы потребовать экстрадиции из США Плахотнюка. Это случилось после того, как Апелляционная палата Кишинева в тот же день отклонила запрос адвокатов олигарха, оставив в силе решение суда первой инстанции о заочном аресте Плахотнюка сроком на 30 дней.

Заявление о предоставлении политического убежища в США Плахотнюк подал в сентябре 2019 года.

В чем обвиняют Плахотнюка

13 января 2020 года государственный секретарь США сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список в связи со "значительными коррупционными действиями". После этого олигарху аннулировали американскую визу. Плахотнюк подал иск в суд в Нью-Йорке, утверждая, что визовый запрет лишил его "надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым подвергает его жизнь и свободу серьезной опасности". Однако суд отклонил поданный иск.

В середине мая генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы республики был Плахотнюк. Он заявил, что в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений 22 мая суд принял решение о заочном аресте олигарха сроком на 30 суток.

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что "это дело будет расследовано до конца, а виновные понесут заслуженное наказание". Додон также заявил, что Плахотнюк и другие беглые олигархи не отказываются от планов вернуться в страну и прийти к власти, но пообещал не допустить этого.

Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года. Он находится в Майями, эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии.

В России против олигарха возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд столицы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Владимир Плахотнюк США Майк Помпео Молдавия

Новости по теме

Новости

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
Экономический кризис

Премьер Туниса объявил о победе над коронавирусом в стране

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июня

Пхеньян пригрозил Сеулу войной в годовщину межкорейского саммита

Пхеньян пригрозил Сеулу войной в годовщину межкорейского саммита

Турция начала операцию в Ираке против РПК

Помпео встретится с представителями Китая на Гавайях в начале недели

Белоруссия пообещала рассказать о вмешательстве в свои внутренние дела

Белоруссия пообещала рассказать о вмешательстве в свои внутренние дела
Brexit

Европейский бизнес призвал ускорить переговоры об отношениях с Лондоном после Brexit

В Милане активисты облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли

В Милане активисты облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');