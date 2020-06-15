США отказали беглому молдавскому олигарху Плахотнюку в политическом убежище

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральный суд США отклонил просьбу беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка о предоставлении ему политического убежища, сообщают в понедельник молдавские СМИ.

По их данным, заседание суда состоялось в пятницу, 12 июня, в Нью-Йорке. Плахотнюк оспорил решение государственного секретаря Майка Помпео о включении его в санкционный список США, а также просил предоставить ему политическое убежище, так как его "подвергают преследованию на родине". Суд отклонил иск олигарха. Теперь он может быть экстрадирован в Молдавию по запросу Кишинева.

В пятницу Генпрокуратура Молдавии сообщила, что начала готовить документы, чтобы потребовать экстрадиции из США Плахотнюка. Это случилось после того, как Апелляционная палата Кишинева в тот же день отклонила запрос адвокатов олигарха, оставив в силе решение суда первой инстанции о заочном аресте Плахотнюка сроком на 30 дней.

Заявление о предоставлении политического убежища в США Плахотнюк подал в сентябре 2019 года.

В чем обвиняют Плахотнюка

13 января 2020 года государственный секретарь США сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список в связи со "значительными коррупционными действиями". После этого олигарху аннулировали американскую визу. Плахотнюк подал иск в суд в Нью-Йорке, утверждая, что визовый запрет лишил его "надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым подвергает его жизнь и свободу серьезной опасности". Однако суд отклонил поданный иск.

В середине мая генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы республики был Плахотнюк. Он заявил, что в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений 22 мая суд принял решение о заочном аресте олигарха сроком на 30 суток.

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что "это дело будет расследовано до конца, а виновные понесут заслуженное наказание". Додон также заявил, что Плахотнюк и другие беглые олигархи не отказываются от планов вернуться в страну и прийти к власти, но пообещал не допустить этого.

Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года. Он находится в Майями, эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии.

В России против олигарха возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд столицы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.