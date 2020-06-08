Президент Молдавии обвинил беглых олигархов в стремлении к реваншу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон считает, что отстраненные от власти беглый олигархи бежали из страны, но не отказались от замысла вновь прийти к власти. Об этом он заявил в своем обращении в фейсбуке по случаю годовщины смены власти в республике, назвав свержение олигархического режима "стратегически правильным решением, необходимым для страны".

"Давайте не будем забывать о том, что Плахотнюк и Шор бежали из страны, но не отказались от замысла вновь дорваться до власти. Их задача состоит в дестабилизации политической обстановки в Молдове, отставке правительства, манипулировании Майей Санду и Андреем Нэстасе (лидеров правых партий – "Иф"), проникновении ставленников парламентских группировок Шора и Pro Moldova в новое правительство", - отметил Додон.

По его мнению, всё это им нужно для того, чтобы "взять реванш и блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового Генерального прокурора".

"Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы, такие как Санду-Канду-Плаха-Шор, с целью свержения правительства Кику и блокирования деятельности государственных учреждений", - заявил президент.

Он выразил уверенность, что "все эти нападки олигархии не увенчаются успехом".

"Мы, руководство страны вместе с народом, не допустим ни восстановления олигархического режима, ни воцарения политического, социального и экономического хаоса. Мы знаем, что олигархи руководствуются принципом: чем хуже для страны и власти, тем лучше для них. Но те, кто победил их 8 июня прошлого года, будут побеждать их и впредь, раз за разом. Время олигархов ушло навсегда", - подчеркнул Додон.

Как уже сообщал "Интерфакс", в июне прошлого года начался процесс смены власти в Молдавии, которая полностью находилась под контролем лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Это процесс получил поддержку основных внешних партнеров Молдавии. Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Козак приезжал в Кишинев 3 июня. В этот же день в Молдавии побывали европейский комиссар Йоханнес Хан и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden).

После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Майя Санду, и Партией социалистов Игоря Додона. Им удалось сформировать новое правительство во главе с Санду и сместить бывшее правительство Демпартии. Правительство приступило к работе 15 июня, после того 14 июня прежние власти сложили полномочия, а многие лидеры Демпартии в спешном порядке покинули страну.

В настоящее время олигарх Владимир Плахотнюк проживает в Майями,хотя 13 января был включен в "санкционный список США" за совершенные им "коррупционные действия". Причастный к краже миллиарда из банковской системы Молдавии Илан Шор проживает в Израиле. Против них возбуждены уголовные дела, Плахотнюк заочно арестован молдавским судом, а прокуроры готовятся инициировать процедуру экстрадиции беглых олигархов.