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Суд в Молдавии выдал ордер на арест Владимира Плахотнюка

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суд в Молдавии выдал ордер на арест сроком на 30 дней беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Такое решение вынес в пятницу суд сектора Чокана Кишинева, который удовлетворил запрос прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).

Исполняющий обязанности главы ПБОПОД Ион Каракуян сообщил журналистам в суде, что прокуроры будут предпринимать действия по аресту Плахотнюка и экстрадиции в Молдавию. "Это новое дело, находящееся в введении ПБОПОД. Плахотнюку будет предъявлено обвинение по трем пунктам: мошенничество, отмывание денег и организация и руководство преступной группой. Мы отправили ему повестку по месту жительства, но, поскольку он не явился, подали в суд обращение о заочном аресте", - сказал Каракуян. По словам прокурора, как только обвинительные документа будут переведены на английский язык, их направят компетентным органам США с просьбой о выдаче Плахотнюка.

В понедельник генпрокурор Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов был Владимир Плахотнюк. Он пояснил, что в отношении последнего возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.

Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк уехал из страны летом 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с председателя Демпартии и сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдавии. Суд Молдавии 11 октября 2019 года выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил Владимира Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск.

В начале марта некоторые СМИ сообщили о том, что Плахотнюк задержан в США. На это отреагировал сам беглый олигарх, который 13 марта написал у себя в фейсбуке, что "находится в безопасности". Через несколько дней посольство США в Молдавии подтвердило, что он находится в США, но подлежит депортации. Госсекретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре Тверской суд Москвы принял решение арестовать Плахотнюка на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Владимир Плахотнюк

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