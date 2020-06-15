Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Разборчивость яйцеклеток, военные США за рамками геометрии "Витрувианского человека", а также откуда берутся пожары и как за ними следят

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В трех экспериментах психологи показали, что люди, которые более избирательны в выборе партнеров, кажутся более ценными и желанными с точки зрения сексуальных отношений. Однако средний возраст участников исследования составлял 24 года, это могло повлиять на полученные результаты. В будущем психологи намерены изучить более старшую возрастную группу, так как они предполагают, что она может получать меньшее удовольствие от игрового процесса и находить более привлекательными другие стратегии.

- Астрономы измерили расстояние до первого кольца Эйнштейна: свет от далекого объекта шел к нам 10 млрд лет. Кольцо Эйнштейна возникает, когда направление распространения излучения, идущего от далекой фоновой галактики, меняется из-за воздействия гравитации другого массивного объекта (гравитационной линзы) — например, отдельной галактики. Эта работа, по мнению ученых, может быть полезна в изучении свойств темной материи в линзированных галактиках и истории расширения Вселенной.

- Американские биологи обнаружили, что яйцеклетки способны выбирать сперматозоиды для оплодотворения, с разной силой привлекая к себе половые клетки разных мужчин. Выбор этот не зависит от собственного желания женщины. Пока неясно, какой именно механизм отвечает за эту разборчивость и влияет ли она в конечном счете на жизнеспособность детей.

- Математики из США пересчитали пропорции "Витрувианского человека", измерив размеры новобранцев ВВС США - мужчин и женщин. В целом пропорции близки, но руки и ноги у американских военных оказались длиннее, чем у "Витрувианского человека", нарисованного Леонардо да Винчи. Как отмечается, усредненного американского военного не удалось вписать ни в круг, ни в квадрат. Тем не менее средние пропорции военных США близки к тем, что были указаны в заметках знаменитого итальянца.

- Если холодный сезон часто называют "сезоном гриппа", то теплый по тому же праву может носить имя "сезона пожаров". В N+1 поговорили с экологами, климатологами и специалистами по дистанционному зондированию земли о том, что именно горит в России, как за пожарами следят и кто в них, как правило, виноват.

- За последние четыре месяца полный оборот совершила вера медиков и широкой общественности в то, что лекарство от малярии помогает в борьбе с новым коронавирусом. В N+1 рассказали, как таблетка от малярии стала, потом перестала, а теперь снова пытается стать лекарством от COVID-19.