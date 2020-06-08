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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Не уступающая респиратору фланелевая маска, какая погода может навредить ракете и почему люди стали созревать раньше

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Швейцарские психологи выяснили, что те, кто хорошо осознает свою склонность к прокрастинации, используют это знание во благо и реже забывают сделать что-то вовремя. С другой стороны, отсутствие видимой прокрастинации не говорит о том, что человек к ней не склонен. Относительно проспективной памяти - о предстоящих делах и намерениях - она может проявляться неосознанно.

- Ученые протестировали более 70 комбинаций разных тканей и показали, что махровая ткань, стеганый хлопок и фланель защищают от вирусоподобных наночастиц не хуже респираторов N95. Наилучшие результаты показали многослойные маски, состоящие из гидрофобных и гидрофильных слоев. Хуже всего себя проявила плотная джинсовая ткань — она оказалась в 16,7 раза хуже маски N95.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Обнаружилась интересная зависимость: если в каком-то городе живет большая доля консервативных протестантов, то порно в нем распространено больше, а не меньше. Американский социолог обнаружил, что молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет, проживающие в районах с большой долей консервативно-религиозного населения, чаще смотрят сексуальный контент. Но вероятность просмотра увеличивается в том случае, если сам человек не консервативен.

- Японские ученые выяснили, что если крыс приучить к поглаживаниям человека, им начнет это нравиться. Крысы при поглаживании начинали пищать с частотой 50 килогерц: такую вокализацию связывают с получением удовольствия. Еще в головном мозге крыс повышается концентрация окситоцина — пептидного гормона и нейромедиатора, который отвечает за построение и поддержание социальных связей.

- В 1860 году девичья зрелость наступала в 17 лет. В 1910-м — уже в 14. Полвека спустя, в 1960-м году — в 11 лет, а в 2019 году пубертат начинался в среднем в 10,1 года. Мальчики немного отстают от девочек — как в скорости развития, так и в темпах его ускорения — но закономерность справедлива и для них: начало полового созревания сдвинулось за последние 15 лет по меньшей мере на несколько месяцев. Сайт N+1 выяснял, куда уходит детство и почему.

- Погода регулярно мешает космическим полетам: пуски переносят из-за порывистого ветра или грозовых облаков. В этом материале разбирается на примере Falcon 9, какая погода — и как именно — может навредить ракете.

N+1 Дайджест

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