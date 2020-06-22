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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Детектор темной материи уловил аномалию, как измерить метанол в бокале портативным датчиком и смартфоном и что думают женщины о кошатниках

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Самый чувствительный в мире детектор темной материи XENON1T впервые зарегистрировал аномальное число событий. Это может свидетельствовать как о существовании новых частиц солнечных аксионов, так и о новых свойствах нейтрино.

- Новый, совместимый со смартфоном карманный датчик метанола сможет показать, сколько же этого опасного вещества содержится в вашем бокале. На фоне его предшественников это устройство выделяет возможность последовательно и избирательно измерять концентрации метанола и этанола в газовой смеси, а также тестирование на настоящих алкогольных напитках.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Парни с фотографий, на которых они изображены с котами, реже вызывают у женщин желание встречаться, а в ряде случаев присутствие кошки отнимает еще и несколько пунктов от мужественности и прибавляет образу мужчины невротичности. И это не зависит от того, каких домашних животных сама женщина любит больше - кошек или собак. Тем не менее эти результаты справедливы только для молодых преимущественно белых женщин из США — именно они принимали участие в исследовании.

- Биологи доказали, что колибри могут различать как минимум четыре неспектральных цвета. Эти результаты подтверждают, что зрение птиц тетрахроматично. Возможно, это помогает птицам контактировать и находить пищу — около трети цветов в растениях и оперении колибри неспектральные.

- Недавно на космодром имени Кеннеди во Флориде привезли сегменты ускорителей ракеты SLS, которая должна будет вернуть американцев на Луну. В этом материале – о том, как устроены самые большие и мощные ракетные двигатели, когда-либо сделанные человеком.

- В теле взрослого человека — 206 костей. Но встречаются и исключения из этого правила. В этом материале рассказывается о таких случаях нештатных костей: выберите часть тела и узнайте, каково жить с лишней костью внутри.

N+1 Дайджест

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