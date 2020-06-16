Заболевшую коронавирусом жену Зеленского госпитализировали

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену поместили в одну из больниц Киева, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В заявлении отмечается, что у Зеленской диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

Уточняется, что очередные ПЦР-тесты на COVID-19 президента и детей, проведенные 15 июня, показали отрицательный результат.

Елена Зеленская сообщила о положительном результате теста на коронавирус 12 июня. Она сообщила, что болеет без симптомов и получает лечение амбулаторно. Также отмечалось, что президент Украины в связи с этим переходит на особый режим работы.