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У супруги президента Украины выявлен коронавирус

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - написала она на своей странице в фейсбуке в пятницу.

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"Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности, - подчеркнула Елена Зеленская. - Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные".

При этом она написала, что "послабление карантина не означает, что COVID-19 исчез". "Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться", - отметила первая леди.

Как сообщили ранее в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, в стране количество инфицированных коронавирусом нарастающим итогом составило на утро пятницы 29 753 человек, 13 567 выздоровели, 870 умерли.

Украина Елена Зеленская Владимир Зеленский Коронавирус

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