Сын президента Украины переболел коронавирусом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели COVID-19.

"Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице", - рассказал он журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область в пятницу.

"И если дети переносят это как дети, я считаю, более-менее нормально, только температура, и все родители обеспокоены этим и действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом", - отметил Зеленский.

"Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится - поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью", - добавил президент.

12 июня ПЦР-обследование выявило коронавирус у первой леди Украины, ей был поставлен диагноз - внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония. Супругу президента госпитализировали в одну из больниц Киева. В начале июля стало известно, что Елена Зеленская выздоровела, ее выписали из больницы.