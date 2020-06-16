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Трамп подписал указ о реформе полиции после волны протестов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, направленный на реформирование полиции и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время операций.

"Наша полиция будет действовать по самым высоким в мире стандартам", - сказал Трамп на церемонии подписания указа в Белом доме.

При этом он предупредил, что не согласен, что полицию США следует лишить части финансирования. "Американцам нужна сильная полиция", - подчеркнул он. Президент добавил, что в последние годы полиции удалось заметно снизить уровень преступности в стране.

Трамп также подчеркнул, что не допустит повторения беспорядков, произошедших в ходе недавних акций протеста против действий полицейских.

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"Я готов работать с Конгрессом над тем, чтобы принять и дополнительные меры", - сказал президент США.

По его словам, в стране активно ведется разработка нового эффективного, но не представляющего серьезной угрозы для жизни оружия. Предполагается, что полицейские смогут применять его во время некоторых операций, чтобы не подвергать жизни задерживаемых чрезмерной опасности.

По словам представителей Белого дома, документ предполагает создание базы данных для отслеживания неправомерных действий со стороны полицейских, а также использование федеральных грантов для поощрения отделений полиции за их соответствие стандартам, связанным с применением силы при задержании.

Кроме того, приказ направлен на привлечение к работе вместе с полицией сотрудников соцслужб и психологов в случае вызовов, когда речь идет о бездомных, о людях, страдающих психическими расстройствами, наркотической или алкогольной зависимостью.

Вместе с тем, по словам представителя администрации, указ также предусматривает практику набора персонала в полицию из местных сообществ. "Цель этого состоит в том, чтобы сблизить полицию с общинами", - пояснил высокопоставленный чиновник журналистам.

Представитель Белого дома ранее указал, что документ был разработан после консультаций с правоохранительными органами, а также членами семей тех, кто погиб в результате действий полиции.

В последние недели в США проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции, вызванные смертью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннеаполисе.

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