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В США начались похороны погибшего от рук полиции афроамериканца Флойда

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, который две недели назад погиб от рук офицера полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота), проходит в техасском Хьюстоне - его родном городе, сообщает телеканал CNN.

По данным CNN, церемония проходит в церкви The Fountain of Praise. Служба по случаю похорон транслируется онлайн. Члены семьи Флойда прибыли в церковь в одежде белого цвета.

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Ожидается, что надгробную речь произнесет активист за гражданские права чернокожих, баптиский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

Согласно программе службы, на похоронах Флойда выступят четверо высокопоставленных лиц - кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейла Джексон Ли, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Телеканал отмечает, что после церемонии тело Флойда привезут на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд. Процессию будут сопровождать сотрудники департамента полиции Хьюстона.

По данным властей Хьюстона, последнюю милю тело погибшего будут везти на катафалке, запряженном лошадьми. Флойд будет погребен рядом с его матерью.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в bнтернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия во всем мире.

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