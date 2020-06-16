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В Израиле выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Израиле за последние сутки зафиксировали рекордно высокое число заражений COVID-19 с конца апреля, пишет The Times of Israel.

За последние сутки в Израиле выявили 258 новых случаев заболевания, больше всего в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений. В Израиле коронавирусом на настоящий момент болеют свыше 3,7 тыс. человек, а всего он выявлен у 19,4 тыс. жителей. Скончались при этом 302 человека.

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По последним данным, еще 39 человек госпитализированы в Израиле с COVID-19 в состоянии средней тяжести, из них 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Израиле в середине марта ввели меры предосторожности, а затем и режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Эта страна одной из первых в мире закрыла свои границы для туристов. Ослаблять ограничительные меры в Израиле начали в конце мая и начале июня.

Израиль коронавирус

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