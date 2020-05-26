В Вифлееме после трехмесячного перерыва открылась базилика Рождества Христова

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Вифлееме во вторник открылась для посетителей базилика Рождества Христова, двери которой были закрыты почти три месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает Associated Press.

Базилика - одна из самых почитаемых святынь для христиан. Считается, что именно на том месте, где она возведена, родился Иисус Христос. Во время Пасхи в нее стекаются десятки тысяч паломников со всего света.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся для посещений после вынужденного двухмесячного перерыва.

Палестинская администрация сообщила о 400 случаях коронавируса на Западном берегу реки Иордан, где и располагается Вифлеем. Как отмечает AP, было зафиксировано два смертельных случая. В большинстве своем коронавирусом заболели палестинцы, работавшие в Израиле, столкнувшемся с более серьезной вспышкой этой инфекции.