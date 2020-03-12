Запуск космического аппарата "ЭкзоМарс" перенесли на 2022 год

Сборка марсохода "Розалинд Франклин" для российско-европейской миссии на Марс Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) перенесли запуск космического аппарата "ЭкзоМарс" с 2020 на 2022 год из-за необходимости провести дополнительные испытания и сложной эпидемиологической обстановки в Европе, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Мы приняли трудное и вместе с тем взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено, прежде всего, требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата "ЭкзоМарс", а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия", - заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, чьи слова приводятся в сообщении.

Решение о переносе было принято после оценки совместной проектной группой всех работ, необходимых для получения разрешения на запуск космического аппарата.

"Новый график миссии "ЭкзоМарс" предусматривает запуск ровера и посадочной платформы в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух "окон" (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый", - говорится в сообщении.

Сейчас все летное оборудование, необходимое для выполнения миссии "ЭкзоМарс", уже установлено на космический аппарат. "Посадочная платформа, получившая название "Казачок", полностью оснащена 13 научными приборами, а марсоход "Розалинд Франклин" с установленными на нем девятью научными приборами недавно успешно прошел заключительные термовакуумные испытания во Франции", - сообщает Роскосмос.

ExoMars-2020 - международный проект, предусматривающий разработку российским ракетно-космическим предприятием НПО имени Лавочкина десантного модуля с посадочной платформой. Предприятия Европейского космического агентства работают над созданием перелетного модуля и марсохода.

Задача миссии - исследование поверхности и подповерхностного слоя в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических проб и обнаружение следов возможного существования жизни на Марсе.