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Мэр Лондона сократил себе зарплату из-за COVID-19

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мэр Лондона Садик Хан в среду заявил, что сократил свою зарплату на 10% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщают британские СМИ.

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Хан призвал британское правительство помочь местным органам власти, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Из-за недостаточного финансирования мэриям, возможно, придется урезать перечень оказываемых населению услуг.

Телеканал ITV отмечает, что в Лондоне ситуация может привести к урезанию финансирования полиции, спасателей и транспортной системы.

За время пандемии в Великобритании зарегистрировано почти 300 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 41 тыс. человек скончалось. По числу летальных исходов Великобритания занимает третье место среди остальных стран, на первой строчке - США, на второй - Бразилия.

Великобритания Лондон Садик Хан

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