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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
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Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после перенесенного COVID-19

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал об ухудшении зрения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, фрагмент которой опубликовал в фейсбуке телеканал Sky News.

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Британский премьер заявил, что после болезни ему впервые за многие годы потребовались очки. Ухудшение зрения Джонсон связывает с коронавирусом.

Джонсон 27 марта сообщил, что заразился коронавирусом и поэтому самоизолировался. На тот момент у него проявились слабые симптомы респираторного заболевания, и британский премьер продолжал работать дистанционно.

Вечером 5 апреля британского премьера госпитализировали в больницу Святого Фомы по рекомендации врача, поскольку у него не спадала температура и продолжался кашель. 6 апреля было объявлено, что Джонсону стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии.

12 апреля Джонсона выписали из больницы, а 27-го он вернулся к работе.

В правительстве его функции временно исполнял глава британского МИДа Доминик Рааб.

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Великобритания Борис Джонсон Коронавирус

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