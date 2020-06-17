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Бут и Ярошенко готовы просить США о помиловании для обмена на американца Уилана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Осужденные в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании, если будут достигнуты договоренности по их обмену, сообщил "Интерфаксу" в среду их адвокат.

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"Я более чем уверен, что при наличии определенных договоренностей технически осуществить задуманное вполне вероятно. Конечно же, мои клиенты будут с этим согласны", - сказал адвокат Алексей Тарасов.

Так он ответил на вопрос агентства, согласятся ли Бут и Ярошенко написать прошение о помиловании для возможного последующего обмена на осужденного в РФ американца Пола Уилана, который 15 июня был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Тарасов также сообщил, что пока варианты обмена его подзащитных на Уилана с ним никто не обсуждал.

Виктор Бут в ноябре 2011 года был осужден в США на 25 лет тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.

Летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготоке к доставке в США крупной партии кокаина.

Виктор Бут Константин Ярошенко

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