Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование

Пол Уилан Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Обмен осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко обсуждается в том числе через их помилование президентами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он назвал это наиболее вероятной схемой.

"Вашингтоном и Москвой обсуждаются различные варианты, но окончательное решение пока не принято", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в данный момент "обсуждается обмен Уилана сразу на двоих россиян - Бута и Ярошенко".

В посольстве США в Москве, комментируя эту информацию, заявили, что не могут ничего добавить к недавнему заявлению посла Джона Салливана.

"Я не уполномочен обсуждать обмены. Теперь, когда Пол стал осужденным, я добиваюсь правосудия для Пола. Мы ищем не обмена, а правосудия для Пола", - сказал глава дипмиссии в день приговора Уилану.

В тот же день адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал, что ему известно, что в кулуарах звучат предложения защите не обжаловать приговор, а готовиться к обмену. Также он отметил, что в день задержания ему клиенту сотрудники ФСБ заявили, что его обменяют на Бута.

Бывшего морского пехотинца Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года и обвинили в получении флешки с материалами, составляющими гостайну. Американец, который до этого не раз бывал в России, говорил, что думал, что на флешке будут фотографии его предыдущей поездки.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Подсудимый вину не признал. Суд проходил с конца марта в закрытом режиме, поскольку в деле есть засекреченные материалы.

Торговец оружием Виктор Бут в ноябре 2011 года был приговорен к США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.

Летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготоке к доставке в США крупной партии кокаина.