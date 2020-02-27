Москва сообщила об отказе США от встречи юристов для обсуждения ситуации с ДСНВ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США на днях официально отказались от встречи юристов двух стран для проработки деталей возможного продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в четверг замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

"Американцы от любого разговора на тему о продлении (ДСНВ - ИФ) уходят", - сказал он, выступая в Совете Федерации на круглом столе на тему: "Будущее договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений". По его словам, на этой встрече Москва хотела выработать с Вашингтоном "какое-то общее понимание подходов возможных технической стороны продления" договора.

Леонтьев также отметил, что создать новое соглашение на замену ДСНВ уже невозможно "за оставшееся время" (этот договор истекает в феврале 2021 года). Российский дипломат отверг утверждения представителей США о том, что при необходимости новый договор может быть подготовлен в самые сжатые сроки. "Даже если бывший советник президента по нацбезопасности (Джон - ИФ) Болтон говорил, что не вопрос, за пару недель можно любой договор подготовить и сверстать, на самом деле это, естественно, (невозможно - ИФ)", - продолжил он.

Леонтьев напомнил, что нынешний ДСНВ готовился около года, "при том, что договор относительно простой". "Сейчас ситуация существенно более сложная", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что предложение российской стороны продлить договор без предварительных условий, не означает, что Москва "снимает те проблемы, которые имеются с выполнением США отдельных, достаточно важных положений этого договора". "Тем не менее, мы исходим из того, что договор следует продлить", - резюмировал замглавы департамента МИД.

Ситуация вокруг ДСНВ

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.

5 февраля 2019 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно было остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей этих зарядов - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день Соединенные Штаты объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц. Однако в МИД РФ, комментируя публикацию Госдепартаментом этой информации, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н".

Москва также указала, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счет односторонней переквалификации четырех "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".

Как заявляла российская сторона, примененная США процедура переоборудования части носителей ядерных зарядов позволяет им сохранять возвратный потенциал "в количестве около 1300 боевых блоков".

Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ, однако американская сторона медлит с ответом.