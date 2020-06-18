На восьмом десятке Трамп узнал, что Финляндия не в составе России

Флаги Финляндии, США и России в Хельсинки во время российско-американского саммита в 2018 году Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выяснял у своего окружения, является ли Финляндия частью России, пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника по нацбезопасности Трампа Джона Болтона.

"К примеру, Болтон пишет, что господин Трамп, судя по всему, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие. Кроме того, он спрашивал, является ли Финляндия частью России", – пишет газета, ознакомившаяся с содержанием еще не вышедшей в продажу книги.

По информации издания, Болтон сообщает, что Трамп был гораздо ближе к тому, чтобы вывести США из НАТО, нежели считалось до сих пор.

Болтон утверждает, что даже близкие соратники Трампа за его спиной смеялись над ним. В качестве примера он привел госсекретаря США Майка Помпео. Согласно версии Болтона, он получил записку от Помпео во время встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году. В ней было написано: "Он (Трамп - ИФ) несет такой вздор".

Автор книги констатирует, что брифинги, в ходе которых Трампа знакомили с донесениями разведки, были бесполезными, "потому что очень много времени уходило не на то, чтобы Трамп слушал участников брифинга, а, наоборот, на то, чтобы все выслушали Трампа".

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.

Трамп встречался с Путиным на саммите в столице Финляндии Хельсинки в 2018 году. Президента США критиковали за то, что он не проявил достаточно жесткости, спрашивая о вмешательстве России в выборы 2016 года.