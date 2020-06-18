Экс-советник Трампа Болтон рассказал в своей книге о его слабых сторонах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в готовящихся к поступлению в продажу мемуарах описал свое видение ситуации на международной арене.

В книге, которая поступит в продажу 23 июня, он описывает Дональда Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляциям человека.

Слабые стороны Трампа, сильные стороны Путина

Болтон дал интервью каналу ABC News перед выходом книги в продажу и разъяснил свою позицию по некоторым вопросам. В частности, он заявил, что Трампу не хватает компетентности для поста президента США и что президент России Владимир Путин, вероятно, не считает его серьезным соперником.

"Я думаю, что Путин полагает, что может разыграть все как по нотам (с Трампом - ИФ). Я думаю, что Путин умный, жесткий. Он прекрасно умеет выходить из трудных ситуаций. И я думаю, и полагаю, что и он это видит: здесь для него нет серьезного соперника", - сказал он в интервью ABC News.

По мнению Болтона, Трамп не любит читать о геополитических проблемах, и, быть может, он хороший бизнесмен, когда дело касается недвижимости, но для работы президентом нужны иные качества.

"Когда вы имеете дело с кем-то вроде Путина, который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, против Трампа, который не очень-то любит читать об этом или изучать это, - для Америки это трудно", - считает Болтон.

Также автор книги отметил, что, как правило, на двусторонних переговорах с КНР, Россией или КНДР зачастую лидеры этих стран настаивают на встрече с Трампом без посторонних лиц, без его советников. В этом случае, отмечает он, у них есть возможность льстить Трампу и, таким образом, манипулировать им.

Кроме того, Болтон отметил, что Трамп зачастую принимает решения, руководствуясь тем, как оно может отразиться на его переизбрании на пост президента США в ноябре 2020 года. Поэтому, считает Болтон, его противники извлекают преимущество, зная, насколько он одержим мыслью о новом сроке.

"Едва ли мне удастся вспомнить о каком-либо значительном решении Трампа во время моего пребывания в должности, которое не было обусловлено расчетами переизбрания", - говорит Болтон.

Трамп и санкции

По утверждениям Болтона, изложенным в книге, Трамп в личных беседах выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами в отношении России. Бывший советник Трампа пишет, что президент США "долго ворчал и жаловался" из-за этих мер.

В частности, в своих мемуарах Болтон говорит, что после введения санкций из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Трамп "хотел отменить наказание и думал, что оно слишком тяжелое" для Москвы.

По словам экс-советника президента США, "Трамп сказал Помпео позвонить (главе МИД РФ - ИФ) Лаврову и сказать, что "какие-то бюрократы" ввели санкции".

Кроме того, он утверждает, что Трамп заблокировал публикацию заявления с критикой России в 10-летнюю годовщину событий августа 2008 года - конфликта между Грузией и Южной Осетией.

По мнению Болтона, Трампу "было сложно отделить личные отношения от официальных".

Ожидаемая публикация

Ожидается, что книга воспоминаний Болтона о работе в администрации Трампа под названием "Комната, где все произошло: мемуары Белого дома" выйдет в свет на следующей неделе.

Незадолго до публикации выдержки из книги оказались в распоряжении журналистов некоторых американских СМИ, и они опубликовали ставшие известными им факты. В частности, помимо особенностей характера Трампа, Болтон пишет и про Венесуэлу, и про Китай, и про Украину, а также КНДР и другие страны, которыми он занимался более полутора лет в администрации США.

Горячие темы

В своей книге Болтон пишет о том, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп призывал собеседника наращивать импорт американской продукции и, таким образом, помочь добиться ему переизбрания в 2020 году.

Кроме того, экс-советник также сообщил, что президент США действительно увязывал оказание военной помощи Украине с передачей ему информации о бывшем вице-президенте Джо Байдене, тогда как госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до десяти раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь.

В мемуарах Болтон также рассказывает о разногласиях в администрации по подходу в отношении КНДР. Так, как утверждает автор книги, Помпео был разочарован позицией президента США Дональда Трампа в отношении северокорейского лидера Ким Чен Ына и даже рассматривал возможность ухода со своего поста.

По данным американских СМИ, бывший советник Трампа также пишет и о том, что американский лидер рассматривал возможность вторжения в Венесуэлу.

Реакция Вашингтона

Трамп еще ранее обвинял Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации, а Минюст США подал в суд , пытаясь заблокировать выход в свет этих мемуаров.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, в свою очередь, подало иск к министерству юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.

Представители Демократической партии выразили разочарование тем, что Болтон изложил важную информацию в своей книге, но не предоставил эти данные во время слушаний по импичменту Дональда Трампа. Республиканцы же восприняли книгу Болтона как попытку отомстить Трампу. Так, по мнению сенатора-республиканца Рэнда Пола, Трамп заслуживает "золотую медаль" за отставку Болтона.

Трамп уволил Болтона в сентябре прошлого года после того, как тот 17 месяцев проработал советником президента.